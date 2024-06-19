Не забудет России сбитие рейса МН17: чего ожидать от Рютте, который может стать новым генсеком НАТО

Новым генеральным секретарем НАТО, вероятно, станет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Он в дальнейшем будет поддерживать Украину и поставки нашему государству военной помощи.

Такое мнение 24 Каналу высказал председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк, отметив, что Нидерланды не простят России сбивания самолета, на котором были граждане их страны. Также он рассказал, как Рютте смог договориться с Орбаном, чтобы тот не блокировал помощь Украине.

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Чего ожидать от Рютте

По словам общественной организации, Рютте имеет поддержку 4 стран: США, Великобритания, Франция и Германия. Поддержка этих стран является важнейшей и будет побуждать в подобном решении другие страны, которые, по сути, обязаны это сделать. Джозефа Байдена абсолютно устраивает кандидатура Рютте на должность генсека.

Не следует ожидать от Рютте никаких сенсационных взглядов относительно ухудшения отношений с Украиной. Он полностью будет поддерживать ту же политику, которую осуществлял Йенс Столтенберг,

– подчеркнул Романюк.

Не забудет России сбитие самолета

Стоит отметить, что Нидерланды ни в коем случае не забыли России уничтожение Boeing-777, пассажирского самолета, на котором погибло 298 человек.

Стало известно, что Россия не собирается сотрудничать по расследованию сбитого Boeing, на котором погибло больше всего граждан Нидерландов,

– отметил председатель общественной организации.

Романюк отметил, что во время встречи Йенса Столтенберга, который находился с визитом в Вашингтоне, с Энтони Блинкеном, он сказал, что на Саммите будет наработан текст резолюции, в котором четко будет сказано, что Украина будет членом НАТО, единственное, что стилистику страны дорабатывают.

Извинения перед Орбаном

Председатель общественной организации рассказал, что довольно давно, на Саммите ЕС, Рютте выкрикнул к Виктору Орбану на весь зал слова, вроде, "заткнись, ты всем надоел", то есть в грубой и оскорбительной форме. Теперь же, когда Рютте обращается к Орбану за поддержкой, он должен каким-то образом извиниться.

НАТО согласилось на то, что для Венгрии создадут специальный режим нефинансирования, непредоставления помощи Украине в обмен на то, что Венгрия не будет блокировать ни одно решение в отношении Украины,

– подчеркнул Романюк.