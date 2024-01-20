Новый кандидат на должность генсека НАТО: какова его позиция по отношению к Украине

В Североатлантическом альянсе уже несколько месяцев обсуждают претендентов на пост генерального секретаря НАТО. Среди кандидатов было немало известных мировых политиков.

Западные СМИ называют кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте очень убедительной. Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс рассказал 24 Каналу, будет ли его назначение хорошим знаком для Украины.

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Серьезный кандидат на должность генсека

Страны, поддерживающие кандидатуру министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО, работают над тем, чтобы решение было принято уже до конца лета этого года.

Марк Рютте – великий друг и союзник Украины. Однако следует понимать, что генсек НАТО является в основном ретранслятором мнений всех членов Североатлантического альянса. Так что единолично он не будет принимать решения.

Да, он не будет принимать решений сам. Но очень важно, чтобы даже формальную должность секретаря возглавлял человек, который благосклонно относится к Украине. Чтобы она не создавала проблем на технической стадии подготовки решений,

– отметил Иван Усс.

Для Украины действительно очень важно, чтобы сотрудники офиса НАТО в своих действиях были дружелюбны нашему государству. В этом смысле кандидатура премьер-министра Нидерландов очень удачна для Украины. Ведь Нидерланды всегда помогали нам, в частности, их страна первой объявила о поставках Киеву истребителей F-16.

"Безусловно, фигура Рютте неплохая. Напомню, что были разные варианты, до этого возможны кандидаты из Великобритании. В частности, Борис Джонсон. Но, думаю, Марк Рютте вполне устраивает Украину", – подытожил Усс.

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