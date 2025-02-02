"Иначе Россия может что-то попробовать": Рютте призвал страны НАТО готовиться к войне

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны Альянса должны готовиться к войне и больше тратить на оборону. Иначе, по его словам, "Россия может что-то попробовать, так же как в Украине".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Welt. Отмечается, что будущая квота расходов на оборону составит значительно больше чем два процента.

Читайте также Путин не имеет права решать, кому можно вступать в НАТО, – Рютте

Генсек НАТО обратился к странам Альянса

Марк Рютте призвал в частности Германию значительно увеличить расходы на оборону и увеличить производство вооружений. По его словам, страна многое сделала правильно с начала войны в Украине, но учитывая размер немецкой экономики, НАТО хочет, чтобы "они сделали гораздо больше".

Я вам очень четко говорю: мы должны готовиться к войне. Это лучший способ избежать войны. Европа не должна проявлять слабости к России. Иначе Россия может что-то попробовать, так же как в Украине,

– подчеркнул генсек НАТО.

В то же время Рютте добавил, что опасность исходит не только из России, но и из Китая, ведь страна также "чрезвычайно расширила" свои военные возможности.

К слову, ранее Марк Рютте положительно отнесся к ультиматуму президента США Дональда Трампа в сторону России. Генсек НАТО также призвал Европу "душить" российскую экономику.