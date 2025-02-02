Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Welt. Зазначається, що майбутня квота витрат на оборону становитиме значно більше ніж два відсотки.

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Генсек НАТО звернувся до країн Альянсу

Марк Рютте закликав зокрема Німеччину значно збільшити витрати на оборону та збільшити виробництво озброєнь. За його словами, країна багато чого зробила правильно з початку війни в Україні, але враховуючи розмір німецької економіки, НАТО хоче, щоб "вони зробили набагато більше".

Я вам дуже чітко кажу: ми повинні готуватися до війни. Це найкращий спосіб уникнути війни. Європа не повинна проявляти слабкості до Росії. Інакше Росія може щось спробувати, так само як в Україні,

– наголосив генсек НАТО.

Водночас Рютте додав, що небезпека виходить не лише з Росії, а й з Китаю, адже країна також "надзвичайно розширила" свої військові можливості.

До слова, раніше Марк Рютте позитивно поставився до ультиматуму президента США Дональда Трампа у бік Росії. Генсек НАТО також закликав Європу "душити" російську економіку.