Про це він заявив у Давосі під час виступу на "Українському сніданку", організованому на полях Всесвітнього економічного форуму, повідомляє 24 Канал.

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Що заявив Рютте

Рютте зазначив, що ситуація з Мінськими угодами не має повторитися.

Основне питання, щоб це був сталий мир, щоб не було повторення ситуації, як з Мінськими домовленостями, коли ми думали, що у нас сталий мир, але насправді Путін зміг продовжити захоплення України у 2022 році,

– сказав він.

Генсек НАТО підкреслив, що для сталого миру потрібно зробити так, щоб Путін більше ніколи не зайняв жодного квадратного метра української території.

"Фокус має бути на тому, щоб Україна була в найсильнішій позиції, наскільки це можливо, при початку цих переговорів. І коли вони завершаться, щоб досягнутий мир був сталий. Повноцінне членство України в НАТО надалі було б найлегшим варіантом забезпечення миру. Але який би не був варіант, він має бути сталим. Треба також сказати, що Путін не має права вето і голосу щодо того, хто буде вступати чи не буде вступати в НАТО", – підсумував він.