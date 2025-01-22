Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова колишнього очільника НАТО на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, які цитує "Радіо Свобода".

До теми Столтенберг назвав ключову помилку НАТО щодо війни в Україні

Що сказав Столтенберг про можливість завершення війни в Україні

Колишній генеральний секретар НАТО наголосив, що війни за своєю природою є непередбачуваними. Тому він дуже обережний у прогнозах щодо того, що може статися у 2025 році.

Але припинення цієї війни (Росії проти України – 24 Канал) цього року цілком можливе,

– сказав він.

До слова, раніше Єнс Столтенберг запропонував варіант, що Україна має тимчасово передати Росії окуповані території, щоб досягнути швидкого завершення війни. Колишній генсек НАТО казав, що у цьому випадку Росія продовжуватиме контролювати всі окуповані території, однак Україна не повинна відмовлятися від них назавжди.

Водночас нинішній генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголошував, що Альянс має вивести Україну в найкраще становище перед переговорами про мир з Росією. За словами Рютте, НАТО повинно зробити все можливе, щоб Україна мала необхідну підготовку та обладнання для продовження боротьби та перемоги у війні.