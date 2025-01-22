Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова бывшего главы НАТО на Всемирном экономическом форуме в Давосе, которые цитирует "Радио Свобода".

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Что сказал Столтенберг о возможности завершения войны в Украине

Бывший генеральный секретарь НАТО отметил, что войны по своей природе являются непредсказуемыми. Поэтому он очень осторожен в прогнозах относительно того, что может произойти в 2025 году.

Но прекращение этой войны (России против Украины – 24 Канал) в этом году вполне возможно,

– сказал он.

К слову, ранее Йенс Столтенберг предложил вариант, что Украина должна временно передать России оккупированные территории, чтобы достичь быстрого завершения войны. Бывший генсек НАТО говорил, что в этом случае Россия будет продолжать контролировать все оккупированные территории, однако Украина не должна отказываться от них навсегда.

В то же время нынешний генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отмечал, что Альянс должен вывести Украину в наилучшее положение перед переговорами о мире с Россией. По словам Рютте, НАТО должно сделать все возможное, чтобы Украина имела необходимую подготовку и оборудование для продолжения борьбы и победы в войне.