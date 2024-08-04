"Имеют в постели по очереди": капеллан Марк Сергеев оскандалился высказываниями о женщинах в армии

Украинский капеллан Марк Сергеев попал в скандал из-за своих высказываний в сторону женщин в ВСУ. Так, священник заявил, якобы военнослужащих в армии "должны все в постели по очереди".

Соответствующее заявление Сергеев сделал на подкасте на канале METANOIA во время разговора о войне в Украине, оккупации, а также – женщин в Вооруженных силах. Детали скандала и как отреагировали военнослужащие, передает 24 Канал.

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Что сказал капеллан о женщинах

Во время подкаста Марк Сергеев отметил, что сейчас в Вооруженных Силах насчитывается примерно 77 тысяч женщин-военных, из которых 20 тысяч "на нуле". Озвучив эти числа, капеллан приступил к "рассказу" о ситуации в ротах.

Ну, по-серьезному такая дичь происходит. Представь просто девушку, 24 года, модельной внешности, она медик и она в роте пацанов ССО. Они заряженные качки. Ну типа они имеют все в постели по очереди. Это просто треш. Вот так они живут. Потом раз – забеременела и "тайм-аут" дали,

– сказал Сергеев.

Фрагмент из подкаста удалили, но в сети сохранились его прямые слова. Позже Сергеев заявил, что "не имел права говорить детали, но сказал правду".

На скандальные высказывания уже отреагировали украинские военнослужащие. В частности парамедик София Янченская обратилась к Сергееву и указала, что то, что он все подчистил и удалил не освобождает от ответственности.

"Ждем публичные извинения на видео на твоей странице за все это дерьмо, которое ты пиз**нул в сторону женщин, что еб***т на фронте вместо тебя", – написала Янчевская.

В свою очередь парамедик Алина Михайлова заявила, что гражданский не имеет права "открывать еб*льце" на женщин в войсках. Также она указала, что не встретила ни одного капеллана на направлении, где сейчас находится. Зато Михайлова "хоронила своих подруг, что были на боевых должностях медиков".