28 сентября, 14:05
В Киеве российская ракета разрушила дом капеллана-волонтера Марка Сергеева

Дария Черныш
Основные тезисы
  • В Киеве российская ракета разрушила дом капеллана-волонтера Марка Сергеева, который самостоятельно спас детей из-под завалов.
  • Это уже второй раз, когда семья потеряла жилье из-за действий России, сначала в Мелитополе, а теперь в Киеве.

В Киеве во время ночной атаки 28 сентября российская ракета разрушила дом капеллана-волонтера Марка Сергеева. Он самостоятельно спас детей из-под завалов.

Все остались живы, но семья потеряла уже второе жилье. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение капеллана-волонтера Марка Сергеева.

Что известно об атаке на дом Марка Сергеева?

В воскресенье, 28 сентября, в Киеве в результате комбинированной атаки российская ракета полностью разрушила дом капеллана-волонтера Марка Сергеева. После взрыва пастор Мелитопольской христианской церкви самостоятельно вытаскивал детей из-под обломков.

Все члены семьи остались живы. Однако у семьи уже второй раз забирает жилье Россия.

Первый дом семьи, в Мелитополе, отобрали оккупанты, а теперь ракета разрушила их дом в Киеве.

Какие последствия террора Киева и области сегодня?

  • В результате обстрела 28 сентября в Киеве поврежден Институт кардиологии. Погибли пациент и медсестра.
  • Мэр столицы сообщил, что количество раненых в Киеве возросло до 14 человек. Один из них находится в тяжелом состоянии. Также погибли по меньшей мере 4 человека, включая 12-летнюю девочку.
  • Массированная атака на Украину продолжалась более 12 часов.
  • В Киевской области в результате российских ударов пострадали более 30 человек, среди них трое детей. По меньшей мере четырех раненых в состоянии средней тяжести госпитализировали.