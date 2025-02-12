"Элемент неуважения к Трампу": какую "грязную" игру начал Путин, освободив Марка Фогеля

Россия в рамках обмена с США отпустила американца Марка Фогеля, который отбывал наказание за хранение марихуаны. Дональд Трамп приветствовал это решение и добавил, что оно поможет завершить войну в Украине.

Марк Фогель работал учителем в Москве, но еще в 2021 году его задержали и посадили в тюрьму. Как объяснил 24 Каналу политолог, президент Аналитического центра “Политика” Олег Лесной, Кремль просто так не отпускает своих людей.

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Что на самом деле задумал Путин

Дональд Трамп активно освещал ситуацию с освобожденным заложником. Для него было важно показать, что Владимир Путин его слушает, поддается влиянию.

Впрочем мы не знаем деталей разговора главы Кремля со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Именно он прилетал в Россию, чтобы забрать Марка Фогеля. По сообщению СМИ, с российским диктатором у них был трехчасовой разговор.

Но смотрите, что происходит. Трамп говорит, что есть прогресс, демонстрирует своему обществу, что возвращается гражданин Соединенных Штатов, а через несколько часов происходит очередной обстрел украинской столицы,

– подчеркнул Олег Лесной.

Тогда возникает вопрос, действительно ли Трамп может о чем-то договориться с Путиным. Российский диктатор продолжает играть свою "грязную" игру. Он отпускает американца, но продолжает убивать украинцев.

"Это элемент неуважения к Трампу. Но посмотрим, как это увидел сам Трамп. Ведь он постоянно выступает против разрушения, смертей, войны. А что произошло сегодня под утро?" – сказал политолог.

Обратите внимание! Утром 12 февраля Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. Погиб мужчина, есть травмированные, среди которых ребенок. В разных районах столицы возникли пожары.

Но такие визиты нужны для того, чтобы в США лучше поняли, что происходит. Трамп берет разных игроков из своей команды и запускает их на разные площадки. Например, один спецпредставитель поехал в Мюнхен, а потом в Украину, другой – в Россию.

Я очень надеюсь, что в Москве был предметный разговор и спецпредставитель покажет Трампу вещи, которые дополнят его видение,

– подытожил Олег Лесной.

Заметим, после освобождения Фогеля Трамп сказал, что Россия вела себя "очень хорошо" и так можно будет положить конец войне в Украине. Советник по вопросам национальной безопасности Майк Волц добавил, что этот обмен демонстрирует "добрую волю россиян" и подтверждает, что США движутся в правильном направлении.