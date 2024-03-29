Зеленский уволил посла в Молдове: кто может стать новым

Днем 29 марта Владимир Зеленский уволил Марка Шевченко с должности посла в Молдове. Сейчас СМИ обнародовали информацию о том, кто же, вероятно, займет эту должность.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Он отметил, что из-за российских обстрелов гидроэлектростанций под угрозой оказываются и другие страны, а в частности – Молдова.

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Зеленский уволил посла в Молдове

На сайте президента появился указ от 29 марта 2024 года об увольнении Марка Шевченко с должности посла Украины в Молдове.

Уволить Шевченко Марка Александровича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Молдова,

– говорится в указе.

Таким образом отныне эту должность займет кто-то другой. По состоянию на сейчас СМИ предположили, кого украинский лидер сможет назначить вместо Шевченко.

Кто может стать новым послом Украины

По данным источников Суспильного, экс-секретарь СНБО Алексей Данилов может стать новым послом Украины в Молдове. Сообщается, что его кандидатуру сейчас рассматривают в ОП.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что бывший секретарь СНБО Алексей Данилов "продолжит работу на дипломатическом направлении".

Алексей Данилов занимал должность секретаря СНБО более 4 лет. До этого он занимал должность заместителя секретаря СНБО, когда в должности был Александр Данилюк. Последний был назначен в конце мая 2019 года, после инаугурации Зеленского.

Что известно об увольнении Данилова

Так, днем 26 марта на сайте Президента Украины обнародовали указ об увольнении с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Вместо этого на эту должность Владимир Зеленский назначил председателя Службы внешней разведки (СВР) Александра Литвиненко. На сайте президента распространили соответствующий указ о назначении.

Еще 2 февраля 2024 года анонимные телеграм-каналы распространили сообщение об увольнении секретаря СНБО. Впоследствии это прокомментировали в ЦПД – рабочем органе СНБО, где заверили, что это был фейк.

Михаил Подоляк заявил, что не советовал бы искать в увольнении Данилова конспирологию. Советник главы ОП напомнил, что Зеленский сказал, что идет перезагрузка тех или иных органов государственной власти.