2 года Brave1 и оборонная революция: Федоров объяснил, почему будущее за ИИ-армией и армией дронов

Кластеру поддержки оборонных технологий Brave1 в апреле 2025 года исполнилось два года. По этому случаю вице-премьер, глава Минцифры Михаил Федоров во время конференции Brave1 Defense Tech Era 2025 подвел итоги двухлетней работы Brave1 и поделился ключевыми инсайтами о трансформации войны и государственной политики в условиях полномасштабного вторжения.

"С начала полномасштабного вторжения, а наверное еще и чуть раньше, Минцифра перестала быть гражданским министерством", – признал Федоров. По его словам, 70 – 80% рабочего времени занимают вопросы, связанные с войной. Украина уже сталкивалась с масштабными кибератаками еще в декабре 2021-го и январе 2022 года, что стало предвестником физической агрессии. Сегодня Минцифра активно работает над интеграцией роботизированных технологий в штурмовые подразделения и поддерживает инновационные инициативы, которые меняют лицо войны.

О деньгах, поражениях и "еБалах" – читайте в материале 24 Канала с места проведения мероприятия.

Война сетей, разработки и дронов

Во вступительной речи Федоров отметил принципы новой войны, среди которых – дешевизна оружия, сетецентричность, R&D в режиме реального времени, данные и искусственный интеллект.

Война стала сетецентричной. Успех зависит там, где есть лидерство и горизонтальные связи.

Вице-премьер также сообщил о новых возможностях в системе "Дельта", которая позволяет наносить засечки артиллерии по принципу Uber, и подразделения сами забирают цель, которую видят.

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Особое внимание уделено развитию беспилотных технологий: от армии дронов Украина движется к армии искусственного интеллекта:

Все превращается в данные. И будущее – за ИИ-армией,

– отметил Федоров.

Оборонная революция в цифрах: чего достигла украинская оборонка На мероприятии Brave1 Defense Tech Era 2025 Михаил Федоров подытожил ключевые уроки технологической войны, которые Украина усвоила за последние годы. В частности, война заставила изменить политики: Украина открыла рынок военной индустрии, упростила закупки, а R&D-процессы начали работать фактически в режиме реального времени, с активным использованием данных и искусственного интеллекта.



Федоров напомнил, что было принято 28 постановлений и 5 законов, которые открыли путь для быстрого допуска новых технологий и оружия к эксплуатации. Важной вехой стало открытие рынка БПЛА, уменьшение налогов и упрощение ввоза оборудования. Маржинальность на производстве увеличили до 25%, а для операторов дронов запустили масштабные программы обучения. Также упростили правила закупок – теперь они быстрее и позволяют авансирование, а открытые тендеры дали новым игрокам доступ к рынку. Еще одним существенным шагом стала ликвидация чрезмерных экспертиз, что ускорило путь от идеи до фронта.



Сегодня на платформе зарегистрировано более 3 600 разработок от 1 500 разработчиков. Было выдано 549 грантов на общую сумму более 2 миллиардов гривен. Благодаря этой поддержке в Украине появились новые продукты в области РЭБ, НРК, ракет и БПЛА. В то же время страна получила свои геймченджеры – дроны с донаведением на базе ИИ, РЭБ ближнего радиуса действия, логистические НРК и дроны-перехватчики. Украинские разработчики смогли создать собственные аналоги ланцетов, мавиков, лазерных систем и управляемых боеприпасов. На мероприятии Brave1 Defense Tech Era 2025 Михаил Федоров подытожил ключевые уроки технологической войны, которые Украина усвоила за последние годы. В частности, война заставила изменить политики: Украина открыла рынок военной индустрии, упростила закупки, а R&D-процессы начали работать фактически в режиме реального времени, с активным использованием данных и искусственного интеллекта.Федоров напомнил, что было принято 28 постановлений и 5 законов, которые открыли путь для быстрого допуска новых технологий и оружия к эксплуатации. Важной вехой стало открытие рынка БПЛА, уменьшение налогов и упрощение ввоза оборудования. Маржинальность на производстве увеличили до 25%, а для операторов дронов запустили масштабные программы обучения. Также упростили правила закупок – теперь они быстрее и позволяют авансирование, а открытые тендеры дали новым игрокам доступ к рынку. Еще одним существенным шагом стала ликвидация чрезмерных экспертиз, что ускорило путь от идеи до фронта.Сегодня на платформе зарегистрировано более 3 600 разработок от 1 500 разработчиков. Было выдано 549 грантов на общую сумму более 2 миллиардов гривен. Благодаря этой поддержке в Украине появились новые продукты в области РЭБ, НРК, ракет и БПЛА. В то же время страна получила свои геймченджеры – дроны с донаведением на базе ИИ, РЭБ ближнего радиуса действия, логистические НРК и дроны-перехватчики. Украинские разработчики смогли создать собственные аналоги ланцетов, мавиков, лазерных систем и управляемых боеприпасов.

Минцифры и правительство изменили свою роль во взаимодействии с рынком: от классического регулятора до венчурного инвестора. "Нам нужно брать деньги и раздать их среди стартапов, у которых горят глаза", – подчеркнул Федоров. Это означает массовую поддержку инновационных команд через гранты, хакатоны и открытые события.

Среди важных достижений – упрощение доступа к испытательным полигонам, открытие рынков РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и НРК (наземных роботизированных комплексов), а также радикальные изменения в регуляторной политике для стимулирования производства БПЛА.

Как изменилась экономика оборонных технологий

Федоров также напомнил, что ранее маржинальность в производстве технологий в Украине была на уровне 1 – 3%, что делало невозможным инвестиции в R&D. Благодаря реформам она выросла до 25%: "Это было сложное, но правильное решение правительства". Также для оборонных компаний уменьшена налоговая нагрузка.

Эти меры позволили увеличить объемы производства дронов и ускорить масштабирование инновационных продуктов.

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Одной из ключевых задач Федоров назвал привлечение иностранных компаний к совместной разработке военных технологий в Украине:

Мы должны создать фаст-трек, где в несколько кликов западная компания может найти партнера, привезти технологию и быстро ее протестировать.

На сегодня уже работают тестирующие юниты на отдельных направлениях, позволяющие в реальном времени тестировать новые продукты без бюрократических препятствий.

Наша задача – сделать так, чтобы любая компания со всего мира могла прийти в Украину и быстро протестировать продукт на поле боя,

– подчеркнул министр.

Как работает система "еБалов"

На Brave1 Defense Tech Era 2025 Федоров также подробно рассказал о программе "Армия дронов бонус", известной среди военных как "еБалы", которая сейчас охватывает более 90% беспилотных подразделений.

Она создает дополнительную мотивацию благодаря системе баллов за эффективное поражение целей: за уничтоженного российского солдата подразделение получает 6 баллов, за уничтожение танка – 40 баллов, за поражение – 20 баллов, за миномет – 5 баллов. Сейчас одним из лидеров является подразделение "Птицы Мадьяра", который только за месяц набрал более 16 тысяч баллов.

В плане боевого применения статистика впечатляет. На сегодня верифицировано поражение более 20 тысяч единиц личного состава противника. Наибольшую долю среди целей составляют командные пункты и пункты дислокации (47%), непосредственно личный состав (32,3%), а также автомобильный транспорт, телекоммуникационное оборудование, артиллерия и БПЛА.



Структура поражений такова:



• командные пункты и пункты дислокации – 47%;

• личный состав – 32,3%;

• автотранспорт – 6%;

• телекоммуникационное оборудование – 3,9%;

• пушки и гаубицы – 2,4%;

• БПЛА – 2,4%.

Федоров подчеркнул, что данные о поражении загружаются в систему "Дельта", что позволяет точно анализировать затраты ресурсов и результативность каждой операции. Это стало базой для создания аналитического подразделения, который занимается "математикой войны", позволяя делать выводы для дальнейшего совершенствования тактики.

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Аналитика позволяет:

определять эффективность подразделений;

оптимизировать тактики поражения;

фокусировать усилия на самых эффективных точках фронта.

Отдельное внимание на конференции Федоров обратил на развитие "маркетплейса прямого действия" на базе Brave1 – это "Амазон для войны", где подразделения могут заказать нужные им дроны и оборудование за деньги или за заработанные баллы. Авторизация через "Дию" гарантирует безопасность данных – карточку товара можно просмотреть только после этой процедуры. Сейчас на маркетплейсе более 1000 карточек товаров.

Что дальше: планы на 2025 год

Федоров отметил, что фокус на 2025 год включает дальнейшее развитие по следующим направлениям: рои дронов, анти-Шахед системы, усовершенствованные украинские мавики, лазерное оружие, автономные системы поражения, дроны-носители и CRPA-антенны. По его словам, только в рамках грантовых конкурсов Brave1 на ракеты выделили 1,2 миллиарда гривен.

Завершая выступление на Brave1 Defense Tech Era 2025, Федоров призвал всех подавать заявки на гранты, предлагать свои идеи и критиковать существующие решения для того, чтобы экосистема оборонных технологий в Украине становилась еще сильнее. Он отметил: эта война – не только битва на фронте, но и соревнования за технологическое преимущество, которое Украина намерена выиграть.