Сидел в ресторане: во Франции задержали босса итальянской мафии, который сбежал благодаря простыням

Марко Радуно, ведущий босс итальянской мафии, сидел в тюрьме на Сардинии. Оттуда ему удалось сбежать благодаря простыням. Но на свободе он побывал недолго, ведь вскоре его арестовали во Франции.

Как стало известно, Марко Радуно удалось арестовать на Корсике. Информацию об этом подтвердили официальные лица во Франции, а также Италии.

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Сбежал с помощью простыней

Обратим внимание, что ведущий босс итальянской мафии был в списке Европола среди других наиболее разыскиваемых в Европе преступников. Согласно данным Европола, Марко Радуно отбывал на Сардинии 24-летний срок заключения. Его посадили за торговлю наркотиками, а также другие совершенные преступления.

Интересно, что сбежать из тюрьмы строгого режима ему удалось в феврале 2023 года. Для этого ведущий босс итальянской мафии использовал простыни. Из них Радуно сделал веревки, с помощью которых спустился по стене.

Арестовали Марко Радуно в четверг 1 февраля в Альерии. В момент задержания он ужинал с молодой женщиной в ресторане.

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Обратим внимание на то, что власти Италии сообщили, что на юге Испании удалось задержать близкого помощника Радуно. Джанлуиджи Трояно задержали неподалеку Гранады.

Вернемся к 40-летнему Марко Радуно. Его считается боссом преступного синдиката Фоджа. Последний иногда также называют четвертой мафией Италии, впереди которой более известные организации из Сицилии, Калабрии и Неаполя.