"Это не шутка": Госсекретарь США заявил, что Трамп хочет купить Гренландию

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп серьезно настроен приобрести Гренландию, поскольку это вопрос национальных интересов США. Он подчеркнул, что ситуация с безопасностью в Арктике –не шутка.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на его интервью журналистке Мегин Келли. Он также добавил, что Вашингтон намерен усилить свое присутствие в регионе.

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Вашингтон рассматривает покупку Гренландии

Марко Рубио отметил, что это вопрос национальных интересов США, а не просто "приобретение земли ради приобретения".

Рубио подчеркнул, что слова Трампа о стратегическом значении региона – "это не шутка". Вашингтон видит в Гренландии ключевую точку для защиты интересов США в Арктике.

На вопрос о возможности реализации соглашения во время президентства Трампа госсекретарь ответил неоднозначно.

Очевидно, это является приоритетом президента, который сделал этот вопрос важным... Я думаю, что вы можете быть уверены в том, что через четыре года наши интересы в Арктике будут более защищенными,

– заявил он.

К слову, 85% населения Гренландии выступили против присоединения к США, согласно опросу, проведенному по заказу датской газеты Berlingske и гренландского издания Sermitsiaq.

Опрос показал, что 45% жителей Гренландии считают интерес Трампа угрозой, и лишь 8% готовы взять паспорт США.