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30 января 2025, 22:45
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"Это не шутка": Госсекретарь США заявил, что Трамп хочет купить Гренландию

Анастасия Диденко

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп серьезно настроен приобрести Гренландию, поскольку это вопрос национальных интересов США. Он подчеркнул, что ситуация с безопасностью в Арктике –не шутка.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на его интервью журналистке Мегин Келли. Он также добавил, что Вашингтон намерен усилить свое присутствие в регионе.

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Вашингтон рассматривает покупку Гренландии

Марко Рубио отметил, что это вопрос национальных интересов США, а не просто "приобретение земли ради приобретения".

Рубио подчеркнул, что слова Трампа о стратегическом значении региона – "это не шутка". Вашингтон видит в Гренландии ключевую точку для защиты интересов США в Арктике.

На вопрос о возможности реализации соглашения во время президентства Трампа госсекретарь ответил неоднозначно.

Очевидно, это является приоритетом президента, который сделал этот вопрос важным... Я думаю, что вы можете быть уверены в том, что через четыре года наши интересы в Арктике будут более защищенными,
– заявил он.

К слову, 85% населения Гренландии выступили против присоединения к США, согласно опросу, проведенному по заказу датской газеты Berlingske и гренландского издания Sermitsiaq.

Опрос показал, что 45% жителей Гренландии считают интерес Трампа угрозой, и лишь 8% готовы взять паспорт США.