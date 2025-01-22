Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что окончание войны в Украине станет официальной политикой США
Марко Рубио подтвердил, что основной целью политики США станет завершение войны в Украине. По его словам, это возможно только через дипломатические усилия, которые обеспечат безопасность Украины и региона.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на NBC. Он пообещал применить для этого дипломатические меры, направленные на прекращение насилия и обеспечение мира.
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США будут способствовать завершению войны в Украине
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что завершение войны России в Украине станет официальной политикой Соединенных Штатов под руководством президента Дональда Трампа.
Официальной политикой Соединенных Штатов будет то, что война должна быть закончена, и мы сделаем все возможное, чтобы этого достичь,
– сказал Рубио.
Он также подчеркнул важность дипломатии для решения конфликтов.
Единственный способ завершения подобных конфликтов – это не публичные заявления. Они заканчиваются жесткой, энергичной дипломатией, к которой США стремятся привлечься, надеясь положить конец этому конфликту, который является устойчивым, способом, который гарантирует безопасность Украины и наших партнеров в регионе, но останавливает убийства, смерть и разрушения, которые мы наблюдаем уже достаточно долго,
– отметил Рубио.
Выступая после присяги в Белом доме, он пообещал проводить внешнюю политику Трампа, которая будет способствовать "поддержке национальных интересов этой страны", а также подчеркнул важность "продвижения мира".
Конечно, мир через силу, мир и всегда без отказа от наших ценностей,
– добавил он.
К слову, сразу после утверждения в должности Госсекретаря в Сенате, Рубио признал Россию агрессором и заявил, что, хотя он не может назвать точные временные рамки для завершения войны, каждая из сторон должна будет уступить "что-то" в рамках решения конфликта.