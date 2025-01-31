Украина отброшена на 100 лет назад, а ее будущее под угрозой, – Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина оказалась в крайне сложной ситуации из-за войны и массовой эмиграции населения. По его словам, страна фактически отброшена на 100 лет назад, а ее будущее под угрозой
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Марко Рубио в интервью для Мегин Келли. Госсекретарь США отметил, что война в Украине затянулась и требует переговоров, где обе стороны должны чем-то пожертвовать.
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Как Рубио прокомментировал ситуацию в Украине
Рубио заявил, что из-за войны Украина была отброшена на 100 лет назад, а ее будущее под угрозой.
Украина отброшена на 100 лет назад, а ее будущее под угрозой из-за миллионов граждан, которые выехали за границу,
– отметил госсекретарь США.
Кроме того, по его словам, администрация предыдущего президента США Джо Байдена ввела Киев в заблуждение, что Украина сможет "вернуться к тому, какой она была в 2012 или 2014 году – до того, как россияне забрали себе Крым".
"С точки зрения президента, это длительный конфликт и его надо завершить", – отметил Рубио.
Он добавил, что во время переговоров Украина и Россия должны чем-то уступить. Также Рубио отметил, что "это займет время".