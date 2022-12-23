Оккупанты разворовали медицинское оборудование: теперь умирают от ранений в Луганской области

В оккупированном Луганске все медицинские учреждения занимаются лечением оккупантов. Однако лечить возможность есть не всегда, потому что раньше из этих же больниц россияне украли все оборудование.

Об этом в эфире 24 канала рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, на оккупированной Луганщине кафиров не успевают доставлять в больницы.

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В Генштабе озвучили, что только за первые два дня декабря в больницы Луганска доставили сотни наемников, что свидетельствует об огромном количестве российских раненых. Все медицинские учреждения города переформатируются в военные госпитали.

Вырыли яму сами себе

Сергей Гайдай подтвердил эту информацию: "Оккупанты украли украинское новое современное оборудование из больниц и приемных отделений, когда оккупировали территорию Луганской области, и все вывезли".

Более того, даже не все демонтируемое оборудование можно потом установить снова и привести в работу. Для этого необходимо правильное программное обеспечение и умение все отладить, знать нюансы работы, добавил Гайдай.

Россияне сами себе создали эту проблему,

– резюмировал Гайдай.

Местные больницы остались без мощного медицинского оборудования. Вести раненых оккупантам некуда, только в Луганск, но многих они просто не довозят. Даже некоторых врачей из оккупированной части Луганской области забирают из больниц и отправляют в мобильные военные госпитали.

О раненых россиянах в Луганской области: смотреть видео

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