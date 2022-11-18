Набитая до краев украденными игрушками: военные показали трофейную САУ

Мародерство россиян в Украине – еще одна яркая иллюстрация подлинной сущности оккупантов. Одно из таких вопиющих доказательств нашли наши военные.

Россияне спрятали все, что удалось намародерить, в самоходную артиллерийскую установку. Убегая от ВСУ, оккупанты оставили и украденные игрушки, и саму САУ.

Обратите внимание Россияне продолжают грабить Херсонщину, вывезли всю больницу из Новой Каховки: отчет ОК "Юг"

Что украли россияне

Когда россияне говорят, что их армия якобы является "второй в мире", то, вероятно, имеют в виду "вторая по уровню мародерства". Однако и здесь ошибка – им смело можно отдать первое место.

Оккупанты, готовясь к побегу на левый берег Днепра после слаженной и эффективной работы ВСУ, решили, что с пустыми руками не хотят возвращаться, поэтому решили похитить детские игрушки – машинки, куклы и т.д. Интересно, что все они были в черных пакетах, над чем посмеялись даже наши военные, которые нашли это все. Мол, игрушки украли для детей, а пакеты – для себя.

Все награбленное оккупанты спрятали в САУ, а ее забыли. Домой они таки вернутся ни с чем. Если вернутся.

Украденные игрушки в САУ: смотрите видео

Оккупанты похитили ценные книги из Херсона

В течение нескольких месяцев украинские воины делали пребывание россиян на Николаевщине и правобережье Херсонщины невозможным, разрушая вражескую логистику и нанося удары по враждебным целям. Оккупанты, понимая приближение ВСУ, решили буквально ограбить временно оккупированные территории.

В частности, россияне ограбили Херсонскую областную универсальную научную библиотеку имени Олеся Гончара и вывезли из нее бесценные книги еще со времен Российской империи. Пока достоверного перечня похищенного нет.

Стоит посмотреть – у пропагандистов пригорает из-за Херсона: смотрите видео