Бывший депутат Одесского горсовета, а ныне российский коллаборант игорь димитриев пишет, что в Херсонской области оккупанты даже не смогли собрать урожай зерна.

"Многоходовочка" по-русски

Комбайны украли и угнали в Чечню, поэтому убирать пшеницу нечем, и она гниет на полях. Информацию подтверждает олег царев.

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Это уже что-то невероятное. Россияне захватили часть территории Украины, но даже мародерство не смогли нормально организовать. Украли комбайны, а украсть зерно уже нечем.

Чемпионы по тупости

Могли бы сначала украсть зерно, а потом украсть комбайны, но они настолько тупы, что даже не додумались до этого. И эти люди еще называют себя сверхдержавой.

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На оккупированных территориях Харьковской области вообще происходит ад. Нет ни света, ни воды, ни газа. Экономика уничтожена, ничего не работает, люди практически голодают.

И это не выдумки украинской пропаганды. Все это рассказывает человек, который сам находится на оккупированных территориях и работает на оккупантов.

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