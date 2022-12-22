В Марокко произошел масштабный взрыв в хранилище газа: жуткое видео

На газохранилище в Марокко 21 декабря произошел мощный взрыв. Портовый город Мохаммедия охватил адский огонь.

Взрыв произошел в портовом городе

По предварительным данным произошла детонация нескольких резервуаров. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

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Взрыв произошел на станции хранения пропана. На видео с места происшествия видно, как огромное пламя поднимается высоко вверх. Люди, наблюдавшие за таким зрелищем, громко кричали.

Известно, что в результате пожара повреждены соседние дома. Часть города оцепили полицейские, а пожарные пытаются потушить огонь. Людей уже эвакуировали.

Мощный взрыв в Марокко: видео

Взрывы газа в портовом городе в Марокко: видео

Взрывы газа в мире: последние новости

20 декабря в Чувашии, что в России, вспыхнул магистральный газопровод. Пожар был настолько мощным, что дым от него видели жители сразу нескольких населенных пунктов. По предварительным данным, причиной могла стать разгерметизация трубопровода. В результате этого инцидента погибли 3 человека.

10 декабря взрыв прогремел в технологическом университете в Иране, где занимаются оборонительными проектами. Известно, что пожар разгорелся на химическом факультете.

Появилась информация о том, что мощный пожар удалось локализовать. Ситуация находится под контролем.