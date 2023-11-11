В Лондоне сотни тысяч людей вышли на пропалестинский марш: полиция сдерживала ультраправых

Конфликт на Ближнем Востоке между Израилем и ХАМАС только обостряется. В то же время в мире проходят демонстрации. В частности, в Великобритании сотни тысяч человек прошлись по улицам Лондона, чтобы поддержать палестинцев.

На масштабный марш в столице Соединенного Королевства вышли люди в субботу, 11 ноября. Собственно, призвали акционеры прекратить обстрелы Сектора Газа, в результате которых страдают люди. Информацию об этом собрал 24 Канал.

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Пропалестинский марш в Лондоне

Как пишет издание Sky News со ссылкой на правоохранителей, к пропалестинскому маршу в Лондоне присоединились около 300 тысяч человек. А вот организаторы акции утверждают, что вышло на улицы более 800 тысяч человек

В общем, марш прошел мирно, несмотря на то, что определенные лица запустили фейерверки – правоохранители просили не делать. Масса людей протянулась на почти 4 километра – это зафиксировали камеры, которые осуществляли аэросъемку.

В то же время, свою позицию решили продемонстрировать ультраправые контрпротестировщики в Лондоне. Между ними и полицией произошли столкновения на пути к военному мемориалу Кенотаф в центре столицы Великобритании.

Члены соответствующих групп бросали в правоохранителей бутылки и выкрикивали лозунг: "England 'til I die", – что можно перевести: "Англия, пока я не умру".

Среди контрпротестировщиков были арестованы 82 человека. Их обвиняют полицейские в правонарушениях, хранении оружия и наркотиков. Кроме того, полиция Лондона заявила, что разыскивает двух протестующих, выкрикивающих лозунги в поддержку ХАМАС.

Важно, что пропалестинские митингующие 11 ноября также проявляли свою позицию в Бельгии, а именно они устроили сидячую забастовку на вокзале Ватерлоо. Однако вечером этого же дня они все же освободили станцию.

Вспомним, что новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября, когда группировка ХАМАС, которую многие страны признали террористической, запустила несколько тысяч ракет по мирным гражданам Израиля.

В ответ на это Тель-Авив заявил о начале операции в Секторе Газа. По состоянию на 11 было известно о том, что армия Израиля оцепила больницу в этой зоне и убила руководителя боевиков, державшего у заложника людей.

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Однако важно, что в сторону Израиля с начала его сопротивления ХАМАС звучат упреки в чрезмерной жестокости к людям в Секторе Газа. Министерство здравоохранения этой зоны сообщало о более чем 10 800 убитых в результате действий ЦАХАЛ.