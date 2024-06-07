В "КиевПрайде" ответили, будет ли проходить Марш равенства в столичном метро

Впервые с начала полномасштабной войны "КиевПрайд" организует Марш Равенства и проведет благотворительный фестиваль. Сначала планировалось, что шествие пройдет в метро, однако впоследствии от этой идеи отказались.

Об этом в эфире телемарафона рассказала председатель "КиевПрайда 2024" Анна Шарыгина. Она отметила, что Марш равенства, как и планировалось ранее, состоится 16 июня – однако на поверхности.

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КиевПрайд 2024

Анна Шарыгина рассказала, что в этом году в рамках "КиевПрайда" планируется организовать 3 основные активности.

Первое – это большой сбор. Организаторы призывают донатить все ЛГБТК+ сообщество Украины и всего мира. Собранные средства планируют отправить в 5 различных фондов – в частности, на нужды военных и ветеранов.

Также уже в воскресенье, 9 июня в Киеве состоится благотворительный фестиваль. Анна Шарыгина отметила, что они хотят вдохновить ЛГБТК + сообщество на то, чтобы она участвовала в благотворительных мероприятиях и была с Украиной в эти сложные времена.

В то же время "КиевПрайд" в 2024 году не планирует отказываться от традиции.

Все-таки 16 июня состоится Марш. Мы понимаем ответственность за это. И мы находимся в тесном контакте и с властями, и с полицией. Стараемся учесть все риски и, соответственно, их предусмотреть – а не потом уже реагировать,

– сказала глава "КиевПрайда".

Ранее планировалось провести Марш равенства в метро, однако власти настояли, что такой вариант не является слишком безопасным. Шарыгина объяснила, что там невозможно обеспечить так правопорядок, как на поверхности. Поэтому Марш состоится на одной из центральных улиц Киева.

Марш равенства в Киеве: что предшествовало