"КиевПрайд-2025": в центре Киева прошел Марш равенства

В Киеве утром 14 июня прошел Марш равенства. Участники прошлись по улицам Богдана Хмельницкого и Чикаленко.

В акции приняли участие художники, активисты, военные, послы иностранных государств, молодежь, а также активисты из KharkivPride. Были и те, кто приехал из других городов, передает 24 Канал.

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Как в Киеве проходил Марш равенства

За порядком во время проведения "Марша равенства" следили правоохранители. Их было столько же, сколько и участников шествия, которых зарегистрировалось около 800 человек. Перед ним правозащитные организации отчитывались об увеличении количества нападений на почве ненависти.

Как прошел Марш равенства в Киеве / Фото Денис Булавин / hromadske

Заметим, что нынешний маршрут был коротким. Он стартовал возле станции метро "Театральная", участники прошлись по улицам Богдана Хмельницкого и Чикаленко.

Также на "Марше равенства" можно было заметить и военных.

Ветеран прокомментировал свое участие в Марше равенства: смотрите видео

Я добровольно стал на защиту страны. Теперь я хочу, чтобы она стала на защиту моих прав,

– сказал ветеран.

Также на событии присутствовала отдельная дипломатическая колонна под руководством посолки Канады. Участники мероприятия выкрикивали лозунги "Бунтуй, люби, права не отдавай", "Права, равенство – их не приобретают, а выбивают".

Марш равенства в Киеве: смотрите видео

Заметим, что одной из целей акции был сбор средств на поддержку украинского войска – в частности на инициативу "русориз" Сергея Стерненко. Также участники шествия призвали к принятию законов о борьбе с проявлениями дискриминации и о гражданских партнерствах.

В то же время представители "Правой молодежи" и "Карпатской сечи" прошлись с Майдана Независимости в сторону Прайда с призывами не принимать соответствующие законопроекты для поддержки традиционных ценностей.

Противники Марша равенства устроили собственное шествие / Фото Денис Булавин / hromadske

У них были баннеры с надписью "Шествие в защиту семьи, детей и Украины" и "Все вместе, все за семью".