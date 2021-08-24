Марш защитников в Киеве: украинцы запели "Путин х***о" – красноречивое видео

В Киеве по случаю 30 годовщины Независимости в 14 часов начался Марш защитников Украины. Участники мероприятия спели известную кричалку "Путин х***о".

Это случилось на Крещатике. В Марше участвуют ветераны, волонтеры и родственники военных.

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На Марше выполнили известный хит, посвященный лидеру Кремля

Участники марша спели известную фанатскую кричалку, посвященную президенту России,

– говорится в сообщении.

Участники марша прошли через бульвар Шевченко и Бессарабскую площадь до Крещатика и Майдана Независимости.

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Коротко о Марше Независимости в Киеве

В 14 часов 24 августа в Киеве от парка Тараса Шевченко уже тронулся Марш защитников.

Также шествием шли волонтеры, родственники военных, военные медики и капелланы.

Марш защитников происходит в Киеве уже 3 год подряд.

Кстати, торжества по случаю 30 годовщины Независимости проходят в разных городах Украины. В частности во Львове состоялся Марш непокоренных, в Одессе состоялся Марш защитников и патриотов и морской парад. Подробнее о праздновании в разных городах читайте здесь.