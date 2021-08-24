Марш защитников в Киеве: украинцы запели "Путин х***о" – красноречивое видео
24 августа 2021 , 16:51Читати новину українською
Источник:24 канал
В Киеве по случаю 30 годовщины Независимости в 14 часов начался Марш защитников Украины. Участники мероприятия спели известную кричалку "Путин х***о".
Это случилось на Крещатике. В Марше участвуют ветераны, волонтеры и родственники военных.
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На Марше выполнили известный хит, посвященный лидеру Кремля
Участники марша спели известную фанатскую кричалку, посвященную президенту России,
– говорится в сообщении.
Участники марша прошли через бульвар Шевченко и Бессарабскую площадь до Крещатика и Майдана Независимости.
На Марше прокричали "Путин х***о": смотрите видеоОбратите внимание! Перед Маршем защитников шагали военные ВСУ. В параде приняли участие ориентировочно 5 тысяч служащих. На Крещатике шагали 3 колонны – пешая, воздушная и механизированная. Также было более 100 летательных аппаратов.
Коротко о Марше Независимости в Киеве
- В 14 часов 24 августа в Киеве от парка Тараса Шевченко уже тронулся Марш защитников.
- Также шествием шли волонтеры, родственники военных, военные медики и капелланы.
- Марш защитников происходит в Киеве уже 3 год подряд.
- Кстати, торжества по случаю 30 годовщины Независимости проходят в разных городах Украины. В частности во Львове состоялся Марш непокоренных, в Одессе состоялся Марш защитников и патриотов и морской парад. Подробнее о праздновании в разных городах читайте здесь.