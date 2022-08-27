"Си Цзиньпин меня не пугает": американская сенатор-республиканец посетила Тайвань

Накануне Тайвань посетила сенатор-республиканец Марша Блэкберн. Она стала последним членом Конгресса, посетившим государство.

Визит Марши Блэкберн был менее обсуждаем, чем Нэнси Пелоси. Но что Блэкберн, что Пелоси своими поездками хотели подтвердить поддержку Тайваня, а также напомнить Пекину, что его не боятся.

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Китай не заставит отвлечься от Тайваня, – Блэкберн

Отметим, что поездка Блэкберн, республиканки из штата Теннесси, состоялась после визита Нэнси Пелоси и других официальных представителей США. Напомним, что сама Марша Блэкберн работает в Комитете Сената по правам вооруженных сил.

Тайвань является нашим сильнейшим партнером в Индийско-Тихоокеанском регионе. Регулярные визиты высокого уровня в Тайбэй являются давней политикой США,

– подчеркнула она.

Марша Блэкберн прибыла с официальным визитом в Тайвань / фото с твиттера Блэкберн

Напомним, что визит Нэнси Пелоси изрядно всколыхнул весь мир. Она – самый высокий по рангу чиновник за последние 25 лет, прибывший в Тайвань. И именно с ее поездкой связывали возможное начало едва ли не третьей мировой войны. Но все обошлось.

Отметим, что у США нет официальных дипломатических отношений с Тайванем. Но это не мешает государству предоставлять острову оборонительное оружие. В то же время, в Соединенных Штатах однозначно не отмечают, будут ли защищать Тайвань, если Китай окончательно на него нападет.

Я никогда не буду склоняться перед Коммунистической партией Китая. Я буду продолжать поддерживать тайваньцев и их право на свободу и демократию. Си Цзиньпин меня не пугает,

– подчеркнула она.

Коммунистическая партия Китая утверждает, что Тайвань – часть государства. И это, несмотря на то, что она никогда им не руководила. В то же время в стране не исключают, что установят контроль над Тайванем силой.

Тайвань поддерживает Украину

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения россии в Украину Тайвань поддержал наше государство. И говорилось это не только о заявлениях с осуждением страны-агрессора. А также о мощных санкциях, наложенных на кремль.

Кроме того, именно с подачи Тайваня удалось организовать встречи глав украинских городов в Лугано. Так, от острова средства на восстановление уже получил Чернигов. Город, очень сильно пострадавший от захватчиков.

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