Обходными путями: маршрут Тимановской в Варшаву изменили из соображений безопасности
Спортсменка Кристина Тимановская 4 августа покинула Токио. До последней минуты не было информации, каким именно рейсом будет лететь легкоатлетка.
Сначала легкоатлетка должна была лететь прямым рейсом в польскую столицу Варшаву. Но в последний момент ее отправили самолетом в Вену. Эту информацию подтвердили в австрийском МИДе.
Важно премьер Моравецкий поговорил с Тимановской: вскоре она прилетит в Польшу
Тимановскую пересадили на самолет из соображений безопасности после того, как несколько журналистов забронировали места на рейс в Польшу. По данным СМИ, это решение приняли дипломаты, сопровождающие спортсменку.
Ранее самолет авиакомпании LOT из аэропорта Нарита вылетел с небольшим опозданием. Известно, что необходимые процедуры контроля Тимановская проходила в VIP-терминале.
Польша готова приютить Тимановскую
Отметим, что Польша ранее согласилась предоставить белорусской спортсменке гуманитарную визу и предложила продолжение карьеры.
Скандал с Тимановской: главное
- Белорусская спортсменка должна была участвовать в Олимпийских играх в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Но ее обязали бежать вместо других спортсменок из Беларуси, в которых не было необходимого количества допинг-проб.
- Тимановская не сдержала своего возмущения и публично раскритиковала спортивное руководство страны. По словам девушки, она вынуждена была бежать дистанцию, к которой не готовилась.
- Из-за этого 1 августа представители Олимпийского комитета Беларуси купили Тимановской билет на самолет домой и пытались силой вывезти ее из Токио. К счастью, девушка успела вовремя обратиться к японским полицейским в аэропорту. Они взяли ее под охрану.