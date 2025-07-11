В Киеве маршрутка въехала в грузовик: пострадали более 10 человек

В Киеве маршрутка въехала в припаркованный грузовик. В результате аварии есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетняя.

Авария произошла на проспекте Леонида Каденюка. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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Что известно о ДТП в столице?

В пятницу, 11 июля, в Днепровском районе столицы произошло ДТП с участием маршрутки. По предварительным данным, водитель общественного транспорта не придерживался безопасной дистанции и врезался в припаркованный грузовик.

Сначала полиция сообщала о меньшем количестве пострадавших, однако потом, по обновленным данным, в результате столкновения телесные повреждения получили 12 пассажиров. Среди них есть несовершеннолетняя девушка.

Пострадавших госпитализировали в больницу с переломами, ушибами и ссадинами.

Последствия аварии в Днепровском районе столицы / Фото Национальной полиции Украины

На месте аварии работали следственно-оперативная группа полиции, патрульные и медики. По факту нарушения правил дорожного движения, следователи начали досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области автомобиль скатился с обочины и и насмерть переехал 9-летнего мальчика.