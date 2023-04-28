Оправдывала геноцид и рассказывала о "нацистах-украинцах": в Чехии судят одиозную учительницу

Мартина Беднаржова – учительница из Чехии – предстанет перед судом из-за своих скандальных высказываний. Женщина отрицала войну России с Украиной и распространяла маразматические заявления о "нацистах-украинцах".

Весной 2022 года, когда российские оккупанты ежедневно обстреливали украинские города и убивали взрослых и детей, Беднаржова на уроке утверждала, что в Киеве "будто ничего не происходит". Когда же дети рассказали, что видели по телевизору, как украинская столица горит, учительница заявила, что чешский телеканал ČT 1 вроде бы принадлежит к группе СМИ, связанным с миллиардером Соросом.

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Один из учеников записал и обнародовал, какой бред учительница рассказывает на уроках. Кроме того, в записях стало известно, что Беднаржова делает маразматические заявления в стиле российской пропаганды. В частности, распространяет абсурдные фейки об "убийстве российского населения на Донбассе" и "украинских нацистах".

После публикации записи учительницу уволили. Теперь она предстанет перед судом. Беднаржевой грозит от 6 месяцев до 3 лет лишения свободы. Отмечают, что обвинительный акт касается преступления отрицания, сомнения, одобрения и оправдания геноцида

Чехия с первых дней полномасштабного вторжения помогает Украине сражаться за свою свободу. К слову, это одна из трех стран, которые выступили за гарантии безопасности для Украины еще до членства в НАТО.