Тест положительный, – Маселко пояснил, что грозит пьяной судье, совершившей ДТП в Киеве

В водителе, которая едва не убила людей в Киеве, узнали судью Светлану Колегаеву. В то же время в крови женщины обнаружили алкоголь.

Об этом в эфире 24 канала рассказал юрист и член Общественного совета добродетели Роман Маселко. Сейчас судья должна понести ответственность за содеянное.

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"По моей информации, тест был положительный, то есть он показал наличие алкоголя в крови", – сообщил Роман Маселко.

Согласно действующему законодательству, в таком случае судья должна понести административную ответственность, это определенный штраф в размере 17 тысяч гривен и лишение права управления авто на год. Однако Колегаева должна нести еще дисциплинарную ответственность как судья, ведь это однозначно противоречит кодексу судейской этики, добавил Маселко.

Колегаевой может грозить увольнение

Юрист рассказал, что уже есть довольно распространенная практика по соответствующему вопросу. 21 июля, по его информации, на основании жалобы рекомендовали уволить судью, который 3 года назад попал в похожее ДТП.

Судья Усатов избежал какого-либо наказания, у него не забрали водительские права и его не оштрафовали, уголовное дело было закрыто. Однако через 3 года, после того, наверное, как Высшему совету правосудия стало понятно, что будет реформа, они решили его уволить, сказал Маселко.

Если жалоба на судью Колегаеву попадет в Высший совет правосудия, ее должным образом рассмотрят, то такой судье грозит увольнение – очень быстрое,

– отметил Роман Маселко.

За 2 – 3 месяца можно это сделать. Главное, чтобы ВСП должным образом рассмотрел жалобу на соответствующее поведение, заметил член Общественного совета добродетели.

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