Машину не вернем, а ракеты "отдадим": в ВСУ показали захваченную боевую технику врага
Источник:Сухопутные войска ВСУ
Украинские военные продолжают захватывать все больше вражеской техники. Так, у нас теперь в запасе еще один "Град".
Ролик с машиной оккупантов выложили в телеграме Сухопутных войск ВСУ. На нем можно увидеть чуть поврежденную, но работу установку "Град", с помощью которой оккупанты планировали уничтожать украинцев.
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Теперь ракеты вернутся самим оркам.
Вот, пожалуйста, "Град" заряжен. "Асвободители" чертовы,
– говорит боец за кадром.
Военные отмечают, что машину оккупантов возвращать не собираются. А вот ракеты к российским солдатам полетят однозначно.
Смотрите, каким трофеем разжились бойцы ВСУ:
Также на видео можно увидеть похищенные два вражеских грузовика. Особый антураж зрелищу добавляют тапки орков, подписанные белой краской. Чтобы никто не перепутал и не украл, а то мы знаем, что они этим не гнушаются.
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