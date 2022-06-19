Маси Найем опубликовал фото с больничной койки и написал благодарность медикам, которые его спасли

Адвокат и воин Маси Найем, ранившийся на фронте, 19 июня опубликовал фото с больничной койки. Также он написал большое спасибо каждому из медиков, которые сделали все для спасения его жизни.

Мужчина рассказал полностью весь свой путь от ранения, чтобы показать, насколько много усилий приложили к спасению. Он решил поблагодарить всех врачей в день медицинского работника, потому что они сделали очень много.

Ранее Очень болит место, где был глаз, – Маси Найем рассказал о своем состоянии после тяжелого ранения

Благодаря брату восстановил хронологию спасения

Найем написал, что помнит момент ранения и несколько моментов при транспортировке. Однако людей не видел, поскольку все лицо тогда было залито кровью. Однако его брат Мустафа Наййем помог идентифицировать каждого, благодаря кому выжил Маси.

Сначала спасали медики-добровольцы

С места боевых действий в Славянск его довезли благодаря сослуживцу с позывным "Байкером". Там уже сделали все для стабилизации состояния местные врачи и сотрудники Первой добровольческой мобильной больницы имени Николая Пирогова.

Что такое добровольческий госпиталь



Это крупнейшая украинская неправительственная организация медиков-добровольцев. Она оказывает помощь раненым на фронте.



Специалисты добровольческого госпиталя сотрудничают с Минобороны, Минздравом, Генштабом ВСУ и СНБО.

В следующую больницу везли врачи международной организации

После первой помощи Масси нужно было доставить в больницу в Краматорске. Это сделала команда международной гуманитарной организации Migrant Offshore Aid Station (MOAS). Их команда в Украине насчитывает около 20 экипажей реанимобилей, одним из которых и везли бойца. Все экипажи в Украине координируются группой иностранцев во главе с двумя афганцами из Кабула – Саидом и Замиром.

В Краматорске уже сделали первую операцию. Ее проводила команда на базе третьей медицинской роты:

начальник медицинской службы, майор Степан Андрийцев;

начальник операционного отделения медицинской роты, капитан Виталий Маланчук;

ординатор, капитан Иван Крашевский;

врач-анестезиолог Инна Посавнича.

Последним пунктом назначения было Днепр

Впоследствии этот экипаж MOAS уже повез Найема в Днепр. Эвакуацией пациента из Донбасса занималась команда, в которую входил водитель-украинец Тарас, парамедик Виктор из Турции и анестезиолог из Польши. Пациент отметил, что у Тараса тогда был День рожденья.

В Днепре же раненого защитника уже приняла команда главврача больницы Мечникова Сергея Рыженкова. Саму же операцию делал заведующий отделением нейрохирургии Андрей Сирко.

Поэтому сегодня публично и каждый день о себе, молча, я буду благодарить всех, кто помог меня спасти. Моя жизнь и дальнейшие дела возможны именно благодаря вам. Еще раз благодарю вас, что я жив!

– написал Найем.

О том, что мужчину тяжело ранили на фронте , стало известно 5 июня. Он определенное время был в коме , однако смог прийти в себя, благодаря профессионализму медиков и своевременному оказанию помощи. Впоследствии он уже сам рассказал в соцсетях, что потерял один глаз , а на другой видит плохо.

Как стало известно о ранении Найема: смотрите видео