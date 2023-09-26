Украинский адвокат, военнослужащий и общественный деятель Маси Найем рассказал о проблемах с реабилитацией после ранения. После потери глаза он проходил тяжелое лечение с июня 2022 года.

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Что рассказал воин о своем ранении

Фронтовик признался, что наибольший его страх был связан с непониманием последствий ранения. Он не знал, какие именно изменения произошли в его организме и как жить с потерей глаза. Ему никто не смог до конца этого объяснить.

Я не знал, как буду жить со своим ранением. И мне этого никто не объяснял. Даже сейчас, когда прошел уже год и три месяца (на момент проведения интервью – 24 Канал), я до конца не знаю всех последствий своей травмы,

– объяснил он.

Украинский защитник пожаловался, что его просто выписали из больницы с тяжелой травмой и не предоставили информацию о дальнейшем лечении. Ее Найев был вынужден искать сам.

Если бы я лично не общался со спасшим меня врачом, то я бы до сих пор не знал, какие таблетки и витамины принимать, чтобы мозговая деятельность оставалась нормальной,

– сказал правозащитник.

По словам адвоката, он ходит нервным и не может жить качественной жизнью, когда не принимает что-то из списка препаратов. Однако нюансы лечения ему пришлось узнавать по собственной инициативе.

Найев указал на серьезную проблему

Найев также пожаловался на отсутствие конкретики. По его словам, раненые украинские военные вообще не понимают, что с ними будет дальше. Они не знают, демобилизуют ли их, и, если да, то при каких условиях.

Первые два или три месяца я не понимал, что будет со мной дальше. Если ты военный, потерявший условно руку или ногу, ты нигде не найдешь какой-либо конкретики – спишут ли тебя с армии, какие предстоят дальнейшие действияя,

– рассказал фронтовик.

Соучредитель общественной организации "Принцип" подчеркнул, что это незнание очень напрягает. Потому что раненые защитники не знают, за что им цепляться и как вообще жить дальше.

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