Маск никак не остановится: теперь говорит, что Россия может "убить" связь Starlink в Украине

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что Россия активно пытается "убить" единую систему связи Starlink, работающую на украинском фронте.

Маск отметил, что разница между мирными коммуникациями и коммуникациями на фронте – велика. По его словам, Starlink – это единственная система связи, еще работающая на фронте, все остальные – мертвые.

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Россия активно пытается убить Starlink. Чтобы защититься, SpaceX направила огромные ресурсы на оборону. Несмотря на это, Starlink все равно может умереть,

– написал Маск.

Также Маск пожаловался, что спутниковая связь Starlink в Украине стоит компании 20 миллионов долларов за месяц.

"Помимо терминалов нам приходится создавать, запускать, обслуживать и пополнять спутники и наземные станции, а также платить операторам связи за доступ в Интернет через шлюзы. Нам также приходилось защищаться от кибератак и глушения, которые становятся все сложнее", – отметил Маск.

Маск отказался финансировать Starlink в Украине

Ранее компания Илона Маска SpaceX предупредила Пентагон, что может прекратить финансирование предоставления спутниковой связи Starlink в Украине, если ведомство откажется выплачивать десятки миллионов долларов в месяц.

В SpaceX отметили, что финансирование будет стоить более 120 миллионов до конца года и может обходиться около 400 миллионов долларов в течение следующих 12 месяцев.

В Офисе президента Украины заверили, что Украина найдет решение, чтобы спутниковая связь работала и дальше.

Кратко о скандалах с Маском

Предварительно Илон Маск в твиттере озвучил формулу "мира" между Украиной и Россией: предложил Украине отказаться от Крыма и провести "референдумы" в Запорожье, на Донетчине, Луганщине и в Херсонской области.

На скандальный твит Маска отреагировал президент Владимир Зеленский. Он спросил Маска, кого того поддерживает, на что основатель SpaceX сказал, что он на стороне Украины.

Также в СМИ появилась информация, что Маск перед скандалом в твиттере разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным. Основатель компаний Tesla и SpaceX отрицает эту информацию.

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В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили , что, по данным CNN, обращение в Пентагон компания Маска направила еще в прошлом месяце – то есть, до скандальных твитов миллиардера. Следовательно, связывать отказ SpaceX от финансирования Starlink в Украине с дискуссиями в твиттере не стоит.

Интересно, что политтехнолог Джейсон Смарт считает, что Starlink отказался предоставлять Украине бесплатные услуги именно из-за скандальных твитов, а именно из-за слов украинского дипломата Андрея Мельника, который ответил Маску – "от**ись".

И в твиттере Маск таки ответил на предположение Смарта, отметив: "Мы лишь последовали его рекомендациям".