В Украине отреагировали на свидетельства о долгой дружбе Путина с Илоном Маском

The Wall Street Journal ранее написал, что Илон Маск регулярно общается с Владимиром Путиным еще с конца 2022 года. В Украине обеспокоены таким безответственным поведением медийного миллиардера.

Свою реакцию на эти свидетельства WSJ высказал Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

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В чем опасность дружбы Маска с Путиным

Коваленко отмечает, что Маск общается с Путиным и закрывает глаза на российскую контрабанду старлинков.

Впрочем, еще хуже, что Маск имел контакты с Сергеем Кириенко, первым заместителем руководителя Администрации президента России. Именно он ответственен за всю пропаганду против Украины.

Это тревожная новость на фоне того, что Маск является владельцем крупной социальной сети "X" (бывший Твиттер). Именно её Россия активно использует в целях пропаганды на западную аудиторию.

Х (Твиттер) – кроме телевидения, является основным инструментом российской пропаганды на Западе и Ближнем Востоке,

– говорит Коваленко.

Напомним, The Wall Street Journal опубликовал расследование, где говорилось о многолетних связях Илона Маска с Владимиром Путиным.

Именно российский лидер мог повлиять на миллиардера не активировать Starlink на Тайване, делая услугу китайскому лидеру Си Цзиньпину.