Кадыров говорит, что Маск ему подарил Cybertruck, которую он отправит в "зону сво"

Рамзан Кадыров заявил, что Илон Маск якобы прислал ему в Грозный Cybertruck. Путинский ставленник также пообещал передать внедорожник на нужды оккупационной армии.

Вершиной абсурда этой ситуации стало то, что Кадыров прикрутил пулемет на автомобиль. Об этом "друг" российского диктатора сообщил в своем телеграмм-канале и показал соответствующее видео, передает 24 Канал.

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Кадыров заявил, что Маск ему подарил Cybertruck

Кадыров заверил, что машину ему прислал персонально американский миллиардер, основатель Tesla Илон Маск. К слову, его глава Чечни пригласил посетить Грозный. Кроме того, он показал видео, как катается на машине с установленным пулеметом.

Я с удовольствием опробовал новую технику и лично убедился, что не случайно его называют "Киберзверь". Настоящее неуязвимое и быстрое животное. Маневровый автомобиль развивает превосходную скорость и преодолевает преграды. Очень удобная машина,

– сказал Кадыров.

По его словам, он собирается передать "в зону сво" для того, чтобы его активно использовали в войне российские захватчики. "Ребята проверят, а потом напишем характеристику, что надо изменить", – добавил верный лакей Путина.

Кадыров показал кадры на автомобиле: смотрите видео

Заметим, что сейчас официально купить Cybertruck, как и другие модели Tesla, в России невозможно из-за санкций. Поэтому, точно неизвестно, откуда Кадыров действительно взял вышеупомянутый автомобиль.