Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал недавние заявления Илона Маска о мире с Россией. Он объяснил американскому миллиардеру, где тот ошибся.
К теме Илон Маск боится Третьей мировой войны: хочет возобновить отношения с Россией
Что этому предшествовало
Недавно Илон Маск призвал мир наладить нормальные отношения с Россией из-за опасений, что страна-агрессорка сформирует с Китаем и Ираном альянс. Также он опасается, что войны между Россией и Украиной и Израилем и ХАМАС перерастут в Третью мировую войну.
Потому миллиардер призвал завершить российско-украинскую войну. Также изобретатель выступил за то, чтобы США не давали региональным конфликтам быстро становиться глобальными.
Что ответил Подоляк
Советник Андрея Ермака согласился с американским миллиардером, что российская агрессия в Украине носит общечеловеческий и цивилизационный характер в своей разрушительности. Однако Подоляк увидел в рассуждениях Маска логическую ошибку.
Маск считает, что "сдача Украины" под нож обязательного масштабного российского геноцида приведет нас к концу войны и "вечному миру". Это катастрофическая ошибка,
– подчеркнул он.
Почему нельзя прекращать поддержку
Как пояснил Подоляк, отказ от поддержки Украины приведет не к окончанию войны, а к резкому приумножению конфликтов во всем мире, концу эпохи международного права и краху международной экономики.
Правил больше не будет. Предсказуемость и договороспособность окончательно умрут. Аппетиты агрессоров будут расти, террористические группировки будут получать все больше инвестиций в рамках "Оси зла",
– заметил советник главы ОП.
По его мнению, все закончится большой войной на разных континентах, в которой возможно придется принять участие и гражданам США. Подоляк подчеркнул, что любые сомнения становятся питательной средой для агрессоров, волнуя их сознания мыслями о слабости Западного мира. В качестве примера он привел ситуацию в Израиле.
Другие заявления Подоляка
- Недавно в комментарии 24 Каналу советник главы ОП отнес Китай, Иран, Южную Корею, Россию и террористические организации типа ХАМАС к "Оси зла", заинтересованной в континентальном и даже глобальном конфликте. В то же время он отметил, что Пекин не является полноценным партнером той же Москвы, потому что претендует на другую роль в мире.
- Ранее Подоляк заверил, что война в Израиле не повлияет на договоренности с партнерами касательно поддержки Украины. Он дал понять, что полномасштабная агрессия России не отходит на второй план из-за ситуации на Ближнем Востоке.
- Напомним, советник Андрея Ермака подсчитал, что Украина должна получать помощь на 60 миллиардов долларов и больше, чтобы эффективно противостоять России. Подоляк отметил, что это война за будущее, в котором будет доминировать голая сила или договоренности.