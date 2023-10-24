Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував нещодавні заяви Ілона Маска щодо миру з Росією. Він пояснив американському мільярдеру, де той помилився.
До теми Ілон Маск боїться Третьої світової війни: хоче відновити відносини з Росією
Що цьому передувало
Нещодавно Ілон Маск закликав світ налагодити нормальні відносини з Росією через побоювання, що країна-агресорка сформує з Китаєм та Іраном альянс. Також він боїться, що війни між Росією та Україною й Ізраїлем та ХАМАС переростуть у Третю світову війну.
Тому мільярдер закликав завершити російсько-українську війну. Також цей винахідник виступив за те, щоб США не давали регіональним конфліктам швидко ставати глобальними.
Що відповів на це Подоляк
Радник Андрія Єрмака погодився з американським мільярдером, що російська агресія в Україні має загальнолюдський та цивілізаційний характер у своїй руйнівності. Однак Подоляк побачив в міркуваннях Маска логічну помилку.
Маск вважає, що "здача України" під ніж обов'язкового масштабного російського геноциду приведе нас до кінця війни та "вічного миру". Це катастрофічна помилка,
– наголосив він.
Чому не можна припиняти підтримку
Як пояснив Подоляк, відмова від підтримки України призведе не до закінчення війни, а до різкого примноження конфліктів у всьому світі, кінця епохи міжнародного права та краху міжнародної економіки.
Правил більше не буде. Передбачуваність і договороспроможність остаточно помруть. Апетити агресорів зростатимуть, терористичні угруповання отримуватимуть дедалі більше інвестицій у межах "Осі зла",
– зауважив радник голови ОП.
На його думку, все закінчиться великою війною на різних континентах, у якій, ймовірно, доведеться взяти участь й громадянам США. Подоляк наголосив, що будь-які сумніви стають живильним середовищем для агресорів, хвилюючи їхні свідомості думками про слабкість Західного світу. Як приклад він навів ситуацію в Ізраїлі.
Інші заяви Подоляка
- Нещодавно у коментарі 24 Каналу радник голови ОП відніс Китай, Іран, Південну Корею, Росію та терористичні організації типу ХАМАС до "Осі зла", яка зацікавлена у континентальному та навіть глобальному конфлікті. Водночас він зауважив, що Пекін не є повноцінним партнером тієї ж Москви, бо претендує на іншу роль у світі.
- Раніше Подоляк запевнив, що війна в Ізраїлі не вплине на домовленості з партнерами щодо підтримки України. Він дав зрозуміти, що повномасштабна агресія Росії не відходить на другий план через ситуацію на Близькому Сході.
- Нагадаємо, радник Андрія Єрмака підрахував, що Україна має отримувати допомогу на 60 мільярдів доларів і більше, щоб ефективно протистояти з Росію. Подоляк наголосив, що це війна за майбутнє, в якому домінуватиме гола сила або домовленості.