"Не окей": Маск отреагировал на запрос Байдена к Конгрессу о новой поддержке Украины

Миллиардер Илон Маск, которому избранный президент США Дональд Трамп подготовил должность в своей администрации, раскритиковал просьбу президента Джо Байдена к Конгрессу о выделении еще 24 миллиарда долларов на помощь Украине оружием и пополнение запасов США.

Об этом Маск написал в комментарии в своей соцсети Х (Twitter), информирует 24 Канал.

Смотрите также Соглашение с территориальными уступками Украины не сработает, – Кулеба о мирном плане Трампа

Маск достаточно лаконично прокомментировал сообщение, в котором сказано, что Джо Байден "попросил еще 24 миллиарда для Украины".

"Это не ок", – отметил миллиардер.

Справочно. Как пишет Politico, президент США Джо Байден обратился к Конгрессу США с просьбой выделить еще 24 миллиарда долларов на военную помощь Украине и замену американского вооружения, которое было передано Киеву.

Две трети запрашиваемой суммы, 16 миллиардов, должны пойти на пополнение американских запасов.

Остальные 8 миллиардов – на Инициативу содействия безопасности Украины, в рамках которой Пентагон подписывает контракты с американскими компаниями на вооружение украинских сил обороны.