Маска заскочили с российской топ-пропагандисткой – возмутительное фото

Илон Маск в очередной раз "отличился" скандальным поведением. Пока весь цивилизованный мир пытается очиститься от россиян, миллиардер засветился на селфи с российской топпропагандисткой.

Инцидент произошел во время финала ЧМ-2022 в Катаре. Маск прибыл туда, чтобы насладиться матчем.

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СМИ рассказали, что Маск находился на трибуне. Его "соседями" были Джаред Кушнер – зять Дональда Трампа – и Наиля Аскер-заде – российская топ-пропагандистка, которая находится под санкциями.

Во время игры Аскер-заде сделала селфи с Маском. Кадры разлетелись по сети. В частности, их с радостью подхватили РосСМИ.



Маск и Аскер-заде делают селфи / Скриншот из сети



А вот и сам "фотошедевр"/ Скриншот из сети

Маск цензурирует твиттер

Именно Аскер-заде была ведущей "Прямой линии с Владимиром Путиным в 2021 году – за считанные месяцы до начала полномасштабного нападения России на Украину. Кроме того, она регулярно "светилась" на федеральных каналах, в частности, снимала для них фильмы.

Миллиардер неоднократно оказывался в эпицентре скандала из-за своих зашкварных высказываний о войне России и Украины. Между тем Михаил Подоляк заметил еще одну важную деталь: из трендов твиттера исчезает тема войны в Украине.

Исчезновение "войны в Украине" из трендов твиттера. Радикальное урезание охвата твитов с упоминанием о российской агрессии. Невозможность зарегистрироваться и войти в аккаунт с украинским номером. Илон Маск, интересно, увидим ли мы когда-нибудь Twitter Files об осени – зиме 2022 года?,

– заявил Подоляк.

Владимир Зеленский пригласил Маска в Украину, чтобы тот своими глазами увидел зверства России.