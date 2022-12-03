Маск слив "бумаги" Twitter: документы, касающиеся сына Байдена

Новый владелец соцсети Twitter Илон Маск вместе с журналистом Мэттом Тайбби опубликовали выписки из электронных писем, связанных с историей Хантера Байдена – сына действующего президента США. Они указывают на политическую цензуру в сети.

Обнародованные письма раскрывают роль социальной сети Twitter в скандале с ноутбуком сына Байдена. Мол, сотрудники соцсети по требованию демократов удаляли посты о разоблачении Хантера Байдена.

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То, что вы собираетесь прочитать, является первой частью серии, основанной на тысячах внутренних документов, полученных источниками в Twitter,

– написал журналист.

Twitter цензуровали с политической целью

Первый пост "разоблачения" говорит о том, что созданная в Twitter функция контроля над высказываниями в публикациях, которая первоначально предназначалась для борьбы со спамом и финансовыми мошенниками, часто использовалась в политических целях.

Указания удалить контент были и от администрации Байдена, и от Трампа

Несмотря на то, что Twitter задумывался как свободная площадка для высказываний, к 2020 году требования об удалении публикаций в сети стали рутиной – их направляли как администрация президента Дональда Трампа, так и представители Джо Байдена.

К примеру, в одном из писем сотрудник Twitter прислал коллеге ссылку на публикации "от команды Байдена".

Также работники соцсети якобы могли получить распоряжение о проверке и удалении контента и даже отдельных пользователей, в частности знаменитостей.

Twitter скрыл упоминания о расследовании сына Байдена

Впрочем, наиболее массовые инструменты такой цензуры использовались в истории с сыном президента США Хантером Байденом.

Справка! В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала статью, базировавшуюся на данных, полученных с ноутбука Хантера Байдена. В ней говорится, как Хантер Байден, как член совета директоров украинской энергокомпании Burisma, познакомил своего отца с топ-менеджером этой организации Вадимом Пожарским.

Через год Джо Байден оказывал давление на власти Украины, чтобы те прекратили расследование в отношении Burisma и уволили генерального прокурора Виктора Шокина. Кроме того, New York Post нашла в ноутбуке фото и видео с ноутбука, на которых Байден-младший занимается сексом и употребляет наркотики.

По данным Тайбби, Twitter приложил огромные усилия, чтобы скрыть эту историю, удаляя ссылку на публикацию и маркируя контент, как несущий опасность.

Отмечают, что решение о цензуре приняли на самом высоком уровне компании, но без ведома генерального директора Twitter Джека Дорси. Ключевую роль в заговоре якобы сыграл бывший глава юридического отдела Виджая Гадде.

Стоит отметить, что проверить правдивость обнародованной информации сложно. Это признает и сам Маск.

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