Не будет давать деньги ни одному из кандидатов в президенты: Маск после встречи с Трампом сделал заявление

Илон Маск 3 марта встретился с Дональдом Трампом. В СМИ сообщали, что во время встречи будут обсуждать финансирование избирательной кампании, однако миллиардер подчеркнул, что не собирается давать деньги кому-то из кандидатов.

Об этом Маск написал в собственной соцсети Х. Ранее в сети утверждали, что Дональд Трамп активно ищет спонсоров для своей избирательной кампании, передает 24 Канал.

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Как Маск прокомментировал встречу с Трампом

Многие источники утверждали, что во время встречи Трамп и Маск будут обсуждать финансирование избирательной кампании кандидата в президента США. Однако миллиардер опроверг все предположения.

Чтобы быть предельно ясным, я не жертвую деньги ни одному из кандидатов в президенты США,

– написал он в сети, отвергая слухи о финансировании избирательной кампании.

В то же время некоторые западные СМИ утверждают, что такие заявления Маска не исключают пожертвований в пользу политических комитетов – организаций, которые собирают средства на политические кампании.

Трамп встретился с Маском

В сети сообщали, что Дональд Трамп 3 марта встретился с миллиардером Маском. В The New York Times утверждали, что целью этой встречи был именно поиск спонсоров для избирательной кампании.

В СМИ отмечали, что пока неизвестно, будет ли поддерживать Маск Трампа на выборах, однако последний похвалил его перед другими республиканцами. Также Трамп отметил, что хотел бы встретиться с миллиардером с глазу на глаз.

Маск сделал скандальное заявление о Крыме и Донбассе

На днях Маск сделал очередное антиукраинское заявление. Так, бизнесмен публично согласился, что Донбасс и Крым должны стать частью России. В частности миллиардер назвал "правдивым" публикацию, в которой утверждалось, что Украина не имеет достаточно людей, чтобы противостоять России, именно поэтому должна отдать свои территории.

Маск согласился со словами основателя ЧВК Blackwater Эрика Принса, который заявил, что оккупированные территории должны остаться за Россией. Миллиардер написал под соответствующим постом: "К сожалению, это правда".

"Уродливый мир лучше, чем любое их представление об идеальной войне. Заморозьте линии... Пусть получат (Россия – 24 Канал) Крым, Донецк, Луганск", – заявил основатель ЧВК.