Маск устроил экскурсию по заводу Tesla

СЕО компании Tesla Илон Маск устроил экскурсию по своему предприятию. Как заметили журналисты, производство здесь максимально автоматизировано, также задействован искусственный интеллект.

Об этом пишет trendymen.ru.

При этом каждый автомобиль Tesla шлифуют вручную, после чего его отправляют в малярный цех. Далее осуществляется покраска, сушка, установка окон и внутренняя отделка.

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"На протяжении всей экскурсии внимание привлекает грамотно выстроенный рабочий процесс. Вот, что такое действительно высокотехнологичное производство: ни шума, ни суеты – только производительность и результат", – пишут СМИ.

Маск устроил экскурсию по Tesla

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