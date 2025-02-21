"Для борьбы с бюрократией!": президент Аргентины подарил Илону Маску "золотую" бензопилу

Президент Аргентины Хавьер Милей подарил Илону Маску бензопилу. Миллиардер остался доволен подарком.

Похоже, он собрался им "бороться за демократию". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на PBS NewsHour.

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"Эта бензопила для борьбы с бюрократией!"

Произошел инцидент на Conservative Political Action Conference, где выступал Маск.

Милей представил миллиардеру бензопилу с золотым покрытием и лозунгом "Viva la libertad, carajo", что переводится как "Да здравствует свобода, черт возьми".

Маск прямо на сцене в своей черной шляпе "Make America Great Again" ("Сделаем Америку снова великой") размахивал этим подарком перед собравшимися.

Эта бензопила для борьбы с бюрократией!

– воскликнул самодовольно он.

Маск размахивает подаренной ему бензопилой: смотрите видео

К слову, бензопила символизировала шоковые экономические реформы президента Милея.

Так, глава Аргентины использовал ее во время своей президентской кампании в 2023 году. Так он предлагал символически измельчить "раздутое аргентинское государство".