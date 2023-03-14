В Ивано-Франковске женщина во время массажа подожгла клиентку: потерпевшая умерла

В Ивано-Франковске во время вакуумного массажа погибла женщина. Массажистка подожгла ее, разлив спирт.

Трагедия произошла в мае 2022 года. Клиентка пришла на вакуумный массаж. Его проводят с использованием стеклянных банок, огня, а также – спиртосодержащих веществ.

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Массажистка разлила спирт на тело клиентки. Женщина загорелась. К сожалению, спасти его не удалось. Массажистка признала свою вину. Она пыталась оказать пострадавшей помощь.

Ивано-Франковский городской суд признал массажистку виновной. Женщину приговорили к 3 годам. В то же время у нее будет испытательный срок – год.

В Житомирской области наказали родителей, которые убили дочь

В Житомирской области в 2018 году горе-отец убил 5-летнюю дочь. Плач девочка раздражал мужчину. Он ударил дочь и загнал ее под кровать. Горе-мать подошла к ребенку только через несколько часов. Все это время малышка прятались от отца под кроватью.

Женщина, увидев раны на голове дочери, не пыталась оказать ребенку никакой помощи. Девочку насильно уложили спать. Малышка жаловался, что ей больно.

На следующий день девочка еще подавала слабые признаки жизни. В то же время горе-родители решили, что спасать ребенка уже слишком поздно. Отец сжег тело ребенка в печи, а пепел выбросил в реку. Хотел, чтобы течение отнесло подальше от дома.

Горе-родители получили до 15 и 7 лет тюрьмы.

В Украине осудили киллера, готовившего убийства Резникова и Буданова

Еще летом 2022 года в Украине поймали киллера, готовившего убийства Алексей Резникова – министра обороны – и Кирилла Буданова – руководителя ГУР. Злоумышленник прибыл из временно оккупированной Луганской области. Там он воевал на стороне русских окупантов. Во время обысков у киллера был обнаружен российский паспорт, а также доказательства преступных действий.

Печерский районный суд Киева уже избрал наказание для киллера. Он проведет за решеткой 12 лет и потеряет все свое имущество.