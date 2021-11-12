Массажная на двух этажах и 18-метровый бассейн: журналист "Схем" рассказал об имении Медведчука

В распоряжение расследователей "Схем" попали чертежи четырех этажей имения Виктора Медведчука. Оно расположено на севере Киева в Пуще-Водице.

Примерно 3 суток изучали только расположение этих комнат. Об этом рассказал журналист программы "Схемы" Максим Савчук.

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Он рассказал, что в имении расположены шубохранилище, винный погреб, склад чемоданов и картин. Расследователи посчитали количество спален и санузлов.

Отдельный лифт для семьи Медведчуков

Интересно, что дом имеет четкое разделение: правое крыло для хозяев и для гостей, а левое крыло предназначено для тех, кто обслуживает дом – мужской и женский блоки.

В доме есть разделение на хозяев жизни и на тех, кто работает на этих хозяев жизни. Мы были поражены количеством помещений, поражены тем, что в дом вместили 18 метров длиной бассейн,

– рассказал Савчук.

Кроме этого, в имении депутата на двух этажах есть массажные кабинеты. "Люди даже не спускаются на этаж ниже, чтобы им сделали массаж", – заметил он.

Это все выглядит странно для простых людей, которые привыкли жить на 45 квадратных метрах. А здесь только церковь – 43 квадратных метра занимает. Максим Савчук Журналист программы "Схемы"

Семья Медведчуков не ездит в одном лифте с людьми, которые обслуживают дом. Для них есть отдельный служебный лифт.

Журналист "Схем" рассказал об имении Медведчука: смотрите видео

Что известно об имении Медведчука