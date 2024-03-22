О ситуации в регионе в эфире телемарафона рассказал глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. Он отметил, что более 200 тысяч граждан остаются без света, а также отопления – однако ликвидация последствий атаки не прекращается.

Смотрите также Россия атаковала Украину бомбардировщиками Ту-95: что это за самолеты и какими ракетами бьют

Последствия удара по региону

Сергей Лысак отметил, что, к счастью, в результате атаки по Днепропетровской области погибших или пострадавших нет. Однако враг нанес удар по критической инфраструктуре, которая питает электроэнергией ряд общин. В частности, без света остались жители Криворожского, Павлоградского, Днепровского и Каменского районов.

Фактически почти 250 тысяч населения сейчас находится без света и где-то около 220 тысяч сейчас находится без воды,

– отметил Лысак.

По словам председателя ОВА, ближе к обеду станет известно окончательно, какая ситуация с энергообъектами. Энергетики и коммунальщики работают на месте. По области развернули более 1300 пунктов несокрушимости, где люди могут получить всю необходимую помощь. Также Лысак добавил, что больницы и учебные заведения в регионах, которые остались без света, работают на генераторах.

Кроме этого, "Суспільне" сообщает, что в Днепре аварийно отключены тяговые подстанции по проспекту Науки и ж/м Победа. Поэтому некоторые маршруты электротранспорта приостановлены, некоторые – сокращены.

В Днепре фиксируют проблемы с транспортом / фото "Суспільне"

Проблемы водоснабжения

Мэр Днепра Борис Филатов предупредил горожан, что проблемы с водоснабжением могут быть до вечера.

В связи с недостаточностью энергоснабжения могут быть проблемы с водоснабжением в нагорной части города (условно Рабочая, Фабра и т.д.). До 21:00 горводоканал справится. Пожалуйста, наберите немножко запасов воды, но не нужно это делать целыми ваннами,

– написал Филатов.

Впоследствии председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что областной водоканал провел работы по восстановлению электроснабжения для внутренних нужд. Осуществлен запуск насосных станций.

Поэтому совсем скоро, ориентировочно через 2 часа, жители Каменского, Верхнеднепровска и Криничек будут с водоснабжением, и часа через 3 вода дойдет и до жителей правого берега Днепра,

– написал он.

По словам чиновника, коммунальщики работают над восстановлением водоснабжения в оперативном режиме.

В результате взрывной волны в ряде зданий повылетали окна – смотрите в галерее

Последствия ударов по Украине