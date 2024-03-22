Про ситуацію у регіоні в ефірі телемарафону розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Він зазначив, що більш як 200 тисяч громадян лишаються без світла, а також опалення – однак ліквідація наслідків атаки не припиняється.

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Наслідки удару по регіону

Сергій Лисак зазначив, що, на щастя, внаслідок атаки по Дніпропетровській області загиблих чи постраждалих немає. Однак ворог завдав удару по критичній інфраструктурі, яка живить електроенергією низку громад. Зокрема, без світла лишилися жителі Криворізького, Павлоградського, Дніпровського та Кам'янського районів.

Фактично майже 250 тисяч населення зараз перебуває без світла та десь близько 220 тисяч зараз перебуває без води,

– зазначив Лисак.

За словами голови ОВА, ближче до обіду стане відомо остаточно, яка ситуація з енергооб'єктами. Енергетики та комунальники працюють на місці. По області розгорнули більш як 1300 Пунктів незламності, де люди можуть отримати всю необхідну допомогу. Також Лисак додав, що лікарні та заклади освіти у регіонах, які лишилися без світла, працюють на генераторах.

Окрім цього, "Суспільне" повідомляє, що у Дніпрі аварійно відключені тягові підстанції по проспекту Науки та ж/м Перемога. Через це деякі маршрути електротранспорту призупинені, деякі — скорочені.

У Дніпрі фіксують проблеми з транспортом / фото "Суспільне"

Проблеми водопостачання

Мер Дніпра Борис Філатов попередив містян, що проблеми з водопостачанням можуть бути до вечора.

В зв’язку з недостатністю енергопостачання можуть бути проблеми з водопостачанням в нагорній частині міста (умовно Робоча, Фабра і т.д.). До 21-00 міськводоканал впорається. Будь ласка, наберіть трошки запасів води, але не потрібно це робити цілими ваннами,

– написав Філатов.

Згодом голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що обласний водоканал провів роботи з відновлення електропостачання для внутрішніх потреб. Здійснено запуск насосних станцій.

Тож зовсім скоро, орієнтовно за 2 години, мешканці Кам'янського, Верхньодніпровська та Криничок будуть із водопостачанням, і години за 3 вода дійде і до мешканців правого берега Дніпра,

– написав він.

За словами чиновника, комунальники працюють над відновлення водопостачання в оперативному режимі.

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