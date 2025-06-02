"Паутина" накрыла Россию: взрывы в Липецке, Курске, Рязани, Воронеже и удар по аэродрому
- Россия заявила о рекордной атаке дронов, якобы сбито более 160 беспилотников в разных регионах, включая Курск, Липецк, Воронеж и Рязань.
- Атака стала продолжением спецоперации СБУ "Паутина", что уже уничтожила десятки российских самолетов, а подготовка операции длилась полтора года.
Минобороны России заявило о рекордной атаке – якобы сбито более 160 БпЛА. Эта ночная операция стала продолжением масштабной спецоперации СБУ "Паутина", которая уже уничтожила десятки российских самолетов, среди них стратегические Ту-95 и Ту-22М3.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ. В ночь на 2 июня на территории страны-агрессора прогремели десятки взрывов.
Читайте также Взрывы под Москвой, дым и вспышки в ряде регионов: Россия снова под атакой беспилотников
Рекордная атака дронов на Россию
Российские регионы атаковали дроны. О "хлопке" сообщают в Курской, Липецкой, Воронежской, Рязанской, Ростовской, Брянской и других областях. Всего в России заявили о "рекордной атаке" – якобы более 160 беспилотников.
В Курске из-за падения обломков БпЛА загорелись частные дома и гаражи. Также местные власти заявили о якобы попадании в многоквартирный дом. В Липецке, по сообщениям местных жителей, прозвучало не менее 10 взрывов. Взрывы также слышали в районе Рязани и Воронежа. В Ростовской области сообщают о громких "хлопках", но официальные лица пока молчат.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев утверждает, что несколько дронов якобы были сбиты еще на подлете к городу. В то же время ночью дроны "наведались" и на военный аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области. Последствия пока неизвестны.
Пораженный военный аэродром: смотреть видео
Минобороны страны-агрессора сообщило, что за ночь российская ПВО якобы "перехватила и уничтожила" 162 беспилотника. В частности:
- 57 – над Курской областью,
- 31 – над Белгородской,
- 27 – над Липецкой,
- 16 – над Воронежской,
- по 11 – над Брянской и Рязанской,
- остальные – над Орловской, Тамбовской областями и оккупированным Крымом.
Операция "Паутина": что предшествовало атаке
Масштабная дроновая атака стала продолжением спецоперации СБУ, которая состоялась 1 июня. Тогда украинская спецслужба уничтожила более 40 самолетов на территории России, среди которых – стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-22М3, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
Операция получила название “Паутина”, ее ход лично контролировал президент Украины Владимир Зеленский. Воплощением занимался председатель СБУ Василий Малюк вместе с командой ведомства. По данным источников, подготовка длилась полтора года.