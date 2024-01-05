Прикрываются учениями: оккупанты пытаются скрыть последствия взрывов в Крыму

На крымском полуострове было в очередной раз беспокойно из-за планового уничтожения российских военных объектов Силами обороны. Представители украинского подполья постоянно пытаются собирать информацию для того, чтобы таких уничтожений становилось больше.

Об этом 24 Каналу рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев. Он отметил, что Россия тщетно пытается спрятать следы от результативных атак по Крыму своими нелепыми сообщениями.

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Крымский полуостров под ударом

Начиная с июля 2023 года на Крымском полуострове очень часто взрывались российские объекты. Это привело к тому, что Россия была вынуждена вывести свой флот из Севастополя, а Украина своими огневыми средствами создает перманентную опасность для западного побережья Крыма.

В Севастополе постоянно звучит воздушная тревога, а в Саках и Евпатории люди жалуются, что система уведомлений не используется. Это говорит о том, что оккупанты скрывают информацию о любых взрывах, пытаясь демонстрировать, что они "проводят учения",

– рассказал Бариев.

Например, по телевидению или в пропагандистских телеграм-каналах оккупанты объявляют, что в Севастополе будут внезапно "уничтожать оружие" времен Второй мировой войны, или что в Севастополе и Черноморском будут проходить учения.

Также оккупанты пытаются использовать дымовые завесы для усложнения наблюдения за российскими объектами, а за распространение их фото в соцсетях захватчики обещают уголовные дела. Впрочем, украинским дронам и ракетам все равно удается уничтожать объекты оккупантов, поэтому российские отчеты о 100% уничтоженных целях не соответствуют действительности.

"Россия не может скрыть взрывы у аэродрома Бельбек, которые были слышны в Бахчисарайском и Симферопольском районах. Это свидетельствует о том, что там взрывались не просто ракеты, но и детонировали российские военные средства", – предположил член Меджлиса.

Что известно о последних взрывах в Крыму