На Полтавщине перевернулся пассажирский автобус: много пострадавших

На Полтавщине пассажирский автобус попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пострадали 11 человек – их госпитализировали.

ДТП произошло 11 октября, около 6:40 на 174 км автодороги "Киев --Харьков – Довжанский", возле села Карпиловка, Лубенского района.

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По предварительной информации, автобус под управлением 56-летнего водителя, который следовал из Луганской области в Киев, съехал с проезжей части дороги и перевернулся на бок,

– сообщили в полиции.

На момент ДТП в автобусе находились 22 пассажира и два водителя.

В результате ДТП водителя и 10 пассажиров госпитализировали.

Степень тяжести телесных повреждений устанавливается.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства и причины ДТП. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.



На Полтавщине автобус попал в ДТП / Фото Нацполиции